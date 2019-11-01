افتتاح الرئيس مصنعين للكيماويات في أبو رواش يتصدر عناوين صحف اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنعين جديدين لإنتاج الغازات الطبية ومادة فوق أكسيد الهيدروجين تابعين لشركة النصر للكيماويات فى ابو رواش..كما أبرزت أيضا دعوة الرئيس السيسي، شركات قطاع الخاص إلى الدخول في شراكة مع القوات المسلحة في جميع المشروعات التي تقوم بتنفيذها لصالح الدولة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع افتتاح الرئيس السيسي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50% بالمقر الرئيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبي رواش والتى تساهم فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسحين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية ، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح مفصل على "ماكيت" المشروع من اللواء الدكتور مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تضمن المصانع والمنشآت الرئيسية بمقر الشركة وشرح مفصل للمبانى والمصانع الجديدة التى تم افتتاحها وكذلك التوسعات المستقبلية للشركة.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن الرئيس السيسي تأكيده - خلال الافتتاح - أن القوات المسلحة عندما تقوم بتشييد مصانع لإنتاج منتجات مثل المنتجات الكيميائية فإنها لا تقوم بهذا الدور على حساب قطاع الخاص أو المدني، لكن بالمشاركة معه، مشيرا إلى أن المصانع التي تقوم القوات المسلحة بتشييدها توفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس طالب بعدم الالتفات للأكاذيب أو الاهتزاز بها، وأن تكون المواجهة بتكثيف العمل، مؤكدا أن الشعب المصري واع ومنتبه للغاية لما يحاك ضده، وأنه يؤكد - في كل مناسبة - أن الإعلام له دور كبير جدا في مجابهة تلك الحملات باعتبارها حربا إعلامية تستخدم فيها الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعى، وشدد على أن مؤسسات الدولة - دائما - حاضرة في مواجهة أي شائعات أو تحرك، لكن يجب على نواب الشعب أن يتحملوا مسئوليتهم في التحري والبحث عن الحقيقة وإعلانها للشعب وإذا كان هناك تقصير يتم إعلانه وإذا لم يكن هناك تقصير يتم إعلانه أيضًا.

بدورها، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية سامح شكري أكد -في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى- تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها بحضور البنك الدولي؛ بما يضمن حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مؤكدا أنها تمتلك الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن شكري جدد ترحيب مصر بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف السد، مطالبا بتضافر الجهود للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى انخراط مصر في مفاوضات مكثفة مع أثيوبيا والسودان.

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وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمى تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها فى حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة فى نهر النيل.

وذكرت الصحيفة أن البرلمان العربي طالب إثيوبيا - انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والأثيوبي - بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل، والتي تمثل عصب الحياه للشعب المصري والتوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بمصر، كما شدد على أن المساس بسيادة أي دولة عربية هو استهداف لجميع الدول العربية.

وفي سياق نشاط الحكومة، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد -خلال كلمته امس بحفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي فى نسخته الأولى - أن جائزة التميز الحكومي ستصبح إلزامية على جميع الجهات على أن تتم مضاعفة قيمتها النقدية لتشجيع المنافسة بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ، فضلا عن النظر في استحداث فئات جديدة في الجائزة بمجالي التعليم والصحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى شهد - من ناحية أخرى - افتتاح أعمال تطوير مصنع بسكو مصر التابع لشركة كيللوج العالمية الرائدة في إنتاج الحبوب والمنتجات الغذائية.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الصادرات المصرية لدول حوض النيل ارتفعت إلى 1.197 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.113 مليار دولار للعام السابق عليه بزيادة 7.5%.

ونقلت عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قوله إن السودان تصدر الصادرات بقيمة 396.5 مليون دولار بانخفاض 12.8% عن العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع 65.3% في واردات مصر من دول حوض النيل لتصل إلى 629 مليون دولار.

اقتصاديا أيضا، ذكرت (الجمهورية)أن وزارة الكهرباء وقعت أمس عقدا لإحلال مسار الربط وتقوية شبكة كهرباء جنوب وشرق العاصمة باستثمارات 331 مليون جنيه مع الاتحاد المكون من شركة انيرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز انيرجيا السويدى ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية وتطوير شبكات المحافظات. ​