​ينطلق يناير المقبل.. 10 معلومات عن أول تطبيق مصري يجمع شركات السياحة VISIT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ بوسف عفيفي:

تمكن مجموعة من الشباب المصريين من إنشاء تطبيق إلكتروني VISIT، من خلال تسخير التكنولوجيا للمساهمة في تنشيط قطاع السياحة المصري وزيادة عائداته.

قال شهاب أحمد، مؤسس التطبيق، إن فكرة التطبيق جاءت من خلال استخدام التكنولجيا الحديثة، خاصة مع الإمكانات الكبيرة التي تتيحها السياحة الإلكترونية في تعظيم عائدات الدول حول العالم من القطاع السياحي.

يعرض "الخليج 365" 10 معلومات عن التطبيق حسب شهاب أحمد مؤسس التطبيق كالتالي:

1ـ صُمم التطبيق بأيدي مصرية على كافة متاجر التطبيقات "جوجل بلاي" و"آب ستور".

2ـ يناير 2020. موعد إنطلاق تطبيق "VISIT" المتخصص في العروض السياحية في مصر.

3ـ التطبيق عبارة عن سوق اجتماعي يقوم بعرض رحلات شركات السياحة والمرشدين السياحيين المصريين للأجانب.

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4ـ يخلق التطبيق يخلق وسيلة متطورة وحديثة لعرض الرحلات السياحية في مصر حول العالم.

5ـ التطبيق يعتمد على توفير الفنادق والطيران من شركات محلية بأسعار أرخص مقارنة بمنصات الحجز الفوري الإلكترونية.

6ـ يضم التطبيق، نفس مميزات منصات الحجز الإلكتروني العالمية.

7ـ التطبيق يسمح للعميل والسائح تقييم الشركات والتواصل معها مباشرة والدفع إلكترونيا.

8ـ يعمل التطبيق، من خلال بوابات دفع محلية بالتعاون مع بنوك مصرية على غرار التطبيقات الألمانية والأمريكية تقبل الدفع عن طريق بوابات دفع وبنوك خارجية؛ ما يعني توفير أكثر للعميل أو السائح الذي يتعامل مع التطبيق.

9ـ يعتمد التطبيق على التواصل المباشر بين العميل ومقدِّم الخدمة من خلال نظام دردشة داخلي يسمح للسائح والمسافر رؤية من سيزور أو ينتوي الذهاب لنفس الرحلة أو نفس المكان من خلال تطبيق فيزيت باستخدام خاصية تدعى Visit Timeline.

10ـ فتح تطبيق VISIT السياحي باب التسجيل لجميع شركات السياحة العاملة في مصر عبر لينك https://thevisit.app/register/.​