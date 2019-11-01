كوريا الشمالية تعلن نجاحها في اختبار قاذفة صواريخ "ضخمة للغاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ): أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها نجحت في اختبار قاذفات صواريخ "ضخمة للغاية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية. وجاء في بيان للوكالة: "تم التحقق من اكتمال نظام الإطلاق المستمر من خلال اختبار الإطلاق لتدمير هدف العدو تمام بقوة فائقة". وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الخميس أن بيونج يانج أطلقت مقذوفين قصيري المدى في البحر قبالة سواحلها، دون تقديم وصف لنوع المقذوفين. وتعتقد اليابان أن المقذوفين كانا صاروخين باليستيين قصيري المدى.

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