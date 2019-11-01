إبطن: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية إبطن، قرب مدينة حيفا، صباح اليوم الجمعة، أصيب شخص بإصابات خطيرة.
وجاء أن مجهولين أطلقوا النار على شخص يبلغ من العمر 45 عاما، ما أدى إلى إصابته بصورة خطيرة.
وقدمت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان الجريمة الإسعافات الأولية للمصاب، وجرى نقله إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا.
ولم ترد أية أنباء عن اعتقال أي مشتبه به بارتكاب الجريمة.
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