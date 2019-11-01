سقوط مروحية تابعة لكوريا الجنوبية قبالة جزر متنازع عليها مع اليابان

أعلن مسؤول بإدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية أن طائرة تابعة للإدارة تقل سبعة أشخاص سقطت في البحر قبالة جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان.
وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة تمشط المنطقة بحثا عن ناجين في حين أرسلت وزارة الدفاع أيضا سفنا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ.
وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بأن الطائرة الهليكوبتر، التي كانت تقل مريضا إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.
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