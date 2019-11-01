عبدالله: الشارع والانتفاضة الشعبية الشريفة تُرجمت بخطاب الرئيس عون

علق عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ على كلمة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قائلا "هناك فريق كبير بين كلمة الرئيس عون الاولى وكلمة الرئيس عون اليوم وهذا يعني ان الشارع والانتفاضة الشعبية الشريفة للناس أعطت مفعولها ونتمنى أن يتم تنفيذ وترجمة ما سمعناه من الرئيس عون على مسار المعالجات ولا احد يستطيع من السياسيين استيعاب الانتفاضة الشعبية ورفع شعار ​الدولة المدنية​ هو تطور ايجابي جداً"، مشيراً إلى أن "كلام الرئيس عون لاقى متطلبات الشعب اللبناني ولكن العبرة في التنفيذ"، لافتاً إلى "إننا نسمع دائما هذه الايجابيات ولكن عند التنفيذ يعمل محيط الرئيس عون على العرقلة".

ولفت عبدالله إلى ان "عواطفنا وأحلامنا كانت مع الشارع لكن عقلنا وحرصنا على البلد ونزولا عند رغبة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بقينا في ​الحكومة​ حتى اللحظة الاخيرة من استقالتها"، مؤكداً "إننا نرفض اغلاق الطرقات ونحن طالبنا بفتح الطرقات ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ حريص على أن تبقى ​طريق الشام​ و​بيروت​ مفتوحة ولكن بكل صراحة "ما منمون" على كل من يقطع الطرقات".

من جهة أخرى، ولفت إلى "إننا نعتذر باسم أهالي برجا من قناة الـ"NBN" ومن المراسلة ​رشا الزين​ الهاشم التي تم الاعتداء عليها في المنطقة ونتمنى عدم رفع شكوى لا على رئيس البلدية ولا على المختار الذي كان يعمل من أجل حمايتها والاعتداء على اي أعلامي أو مراسل مرفوض ومدان واعتذاري اعتذار شخص مسؤول وحريص على ان تبقى العلاقة جيدة مع الـNBN وان يبقى اهالي برجا في موقعهم الطبيعي والثابت في ​المقاومة​ والدفاع عن الحريات".