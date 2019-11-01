مصادر الشرق الاوشط: الحريري لعب دوراً كبيراً في تهدئة الشارع

لفتت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "اتصالات رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ساهمت في احتواء الوضع الأمني وساعدت على إعادة فتح الطرقات، لافتة إلى أن "الحريري لعب دوراً كبيراً في تهدئة الشارع عبر اتصالاته بقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي ومناصريه والفعاليات في المناطق". وأكدت ان "الحريري تدخل بكامل ثقله لتجنيب البلاد أي توتر، ولإعادة فتح الطرقات".

وكان المكتب السياسي لـ"​تيار المستقبل​" دعا مناصريه أمس إلى تجنب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إقفال الطرقات والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على الهدوء والانتظام العام، مؤكداً أن الحراك الشعبي نجح بتخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء.