مقتل وإصابة 6 جنود أتراك شمالي سوريا

الجمعة 1 نوفمبر 2019

كتب السعودية نيوز

قتل جندي تركي، وأصيب 6 آخرون، فجر الجمعة، جرّاء انفجار لغم أرضي كان قد تمت زراعته من قبل في المنطقة التي سيطرت عليها تركيا من خلال عدوانها على شمالي سوريا.



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جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، وذكر البيان "أن لغمًا أرضيًا انفجر، كان قد تمت زراعته من قبل قوات سوريا الديمقراطية ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة 6 آخرين".

وبدأت القوات التركية عدوانا عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، مستوليةً على منطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا، الأمر الذي تسبب في مقتل المئات ونزوح 300 آلاف شخص.