الموجز
أعلنت محافظة قنا بالتنسيق مع مديرية الأمن، أنه من المقرر إقامة جنازة عسكرية لرئيس مباحث قوص الذي استشهد أثناء مداهمة أحد الأوكار الإجرامية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، جنوب المحافظة.
ويترأس مراسم الجنازة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي مدير الأمن، وعددٌ من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ويشيع الجثمان من مسجد القنائي حتى مقابر العائلة بمدينة قنا.
كان اللواء مجدي القاضي،قد تلقى مدير أمن قنا، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا، يفيد باستشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بعد إصابته بطلقات نارية، في حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط.
كانت هذه تفاصيل خبر جنازة عسكرية لرئيس مباحث قوص بحضور محافظ ومدير أمن قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.