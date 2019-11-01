بايدن: رهن المساعدات لإسرائيل بوقف بناء المستوطنات "خطأ فادح"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال جو بايدن، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه سيكون "خطأً فادحا" بالنسبة للولايات المتحدة أن يتم رهن تقديم المساعدات لإسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء مساء الخميس: "إن فكرة سحب المساعدات العسكرية من إسرائيل شريطة تغيير سياسة محددة، هو أمر شائن .. أعتقد أنه خطأ فادح".
وجاءت تصريحات بايدن ردا على قول السيناتور إليزابيث وارن الأسبوع الماضي إن "كل شيء مطروح" إذا ظلت إسرائيل تبعد عن حل الدولتين، وقول السيناتور بيرني ساندرز هذا الأسبوع إنه ينبغي استخدام المساعدات لإسرائيل كأداة تأثير على حكومتها لمطالبتها باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وبينما يعارض بايدن بناء المستوطنات، على غرار وارن وساندرز، فإنه يرفض وضع شروط على مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل، بحسب بلومبرج.
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