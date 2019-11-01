إنشاء معسكر لاستقبال سكان عقار الورديان المائل.. وفريق إغاثة للدعم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية إنشاء معسكر لاستقبال المتضررين من سكان عقار الورديان المائل غربي المحافظة، وتشكيل فريق إغاثة لتقديم الدعم اللازم، ومتابعة إجراءات النقل والتسكين.

وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن وحدة الإغاثة بالمديرية توجهت إلى موقع العقار المائل أمس الخميس، لإتمام المعاينة والحصر للأضرار، بالإضافة إلى متابعة الإعدادات الخاصة بالتسكين تحسبًا لأي عملية إخلاء أخرى تتم في المنطقة لسكان العقارات المجاورة، وفقًا لما يرد من تعليمات.

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وأضاف فوزي، في تصريح صحفي مساء الخميس، أن المديرية كانت رفعت درجة الاستعداد القصوى، وجرى إنشاء معسكر إيواء داخل أحد مراكز الشباب، لاستقبال سكان العقار المكون من 16 طابقًا ويضم 32 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، ومؤسسه التكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

كانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسكندرية بدأت إخلاء عقار الورديان المائل، أمس الخميس، لحين إتمام الإجراءات الخاصة بالمعاينة والفحص للمبنى.

تعرض العقار الكائن بشارع الشيخ طموم بمنطقة الورديان التابعة إلى حي غرب الإسكندرية، إلى ميل مفاجئ الأربعاء الماضي دون وقوع إصابات.​