السيطرة على حريق هائل في أرض زراعية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: سيطرت قوات الحماية المدنية فيمديرية أمن بني سويف على حريق هائل اندلع بأرض زراعية في مدينة سمسطا، جنوبي غرب بني سويف. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بالحريق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وبمساعدة الأهالي تمكنوا من إخماد النيران قبل امتدادها للأراضي والمباني المجاورة، دون خسائر في الأرواح. جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​

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