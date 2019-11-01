ضبط ربة منزل وابنها تعديا على طبيب بمستشفى قويسنا في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل وطالب اعتديا على طبيب لعدم إدخال مريض غرفة العناية المركزة في المنوفية.

تلقى مركز شرطة قويسنا إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة في مستشفى قويسنا العام، بإصابة طبيب عظام بذات المستشفى، إثر تعدى آخرين عليه.

بسؤال الطبيب، اتهم ربة منزل ونجلها "طالب"، مقيمين بدائرة المركز، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر مشادة كلامية بينهم أثناء توقيع الكشف الطبي على "زوج الأولى" المصاب باشتباه في جلطة.

بسؤال المشكو في حقهما، اعترفا بالواقعة، وأرجعا ذلك لعدم قيام الطبيب بإدخال المريض غرفة العناية المركزة بدعوى عدم وجود أماكن شاغرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.​