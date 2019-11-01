ضبط نجار اعتدى على طبيب بحلوان رفض تواجد زوجته بغرفة الكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت أجهزة مديرية أمن القاهرة نجارًا تعدى على طبيب داخل مستشفى في حلوان.
تلقى قسم حلوان بلاغًا من أحد مستشفيات المنطقة، بمشاجرة بين طبيب بالمستشفى ونجار، نتج عنها إصابة الأول بكدمات في الرأس والساعدين وسحجات.
وكان النجار وزوجته يصطحبان والدتها للكشف بقسم النساء والتوليد، ورفض الطبيب تواجد زوجة النجار بغرفة الكشف فحدثت مشادة كلامية بينهما، على إثرها اعتدى النجار على الطبيب ضربًا بالأيدي.
بعد السيطرة على الموقف، تبينت إصابة الطبيب سالفة الذكر، فضلاً عن تلفيات بجهاز طبي، واقتيد النجار لتحرير محضر، وأقر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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