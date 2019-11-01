مقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى هجوم لداعش شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، مساء أمس الخميس، مقتل منتسب بالجيش، وإصابة 5 آخرين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابى أعقبه انفجار عبوتين ناسفتين شمال بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى، فى بيانٍ أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجمت نقطة تابعة للفوج الثالث باللواء 59 بالجيش العراقى فى منطقة تل مرمرة فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد بالأسلحة الخفيفة،وأثناء ذلك انفجرت عبوتان ناسفتان، ما أدى إلى مقتل أحد المنتسبين وإصابة 5 آخرين. الثالث باللواء 59 بالجيش العراقى فى منطقة تل مرمرة فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد بالأسلحة الخفيفة،وأثناء ذلك انفجرت عبوتان ناسفتان، ما أدى إلى مقتل أحد المنتسبين وإصابة 5 آخرين.

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