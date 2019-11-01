- 1/2
- 2/2
إيمان أحمد - غزةالجمعة 2019/11/1 05:09 ص بتوقيت أبوظبي
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رفض صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاتهامات التركية للملكة العربية السعودية، مثمنا مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وقال "عريقات"، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "إن السعودية تدعم مواقفها تجاه فلسطين والقدس من خلال ثقلها السياسي والديني".
وردّ على وزير خارجية تركيا الذي زعم أن الرياض تضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات في موضوع القدس، قائلا: إن" مواقف السعودية تجاه قضية فلسطين لا تحتاج لشهادة أحد".
وشدد على أن السعودية تدعم مواقفها تجاه فلسطين والقدس من خلال ثقلها السياسي والديني.
وحول الانتخابات الفلسطينية، أكد عريقات أنها يجب أن تتم لأنها استحقاق للشعب الفلسطيني، وهي ليست منّة من أحد"، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق وطني وقانوني، لا يحق لأي جهة منع إجرائها.
وشدد على تمسك القيادة بإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية أمام العالم في حال منعت من إجراء الانتخابات فيها".
وأعرب عن أمله بأن يتلقى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر ردا إيجابيا من حركة "حماس" حول الانتخابات، ليتمكن بعدها الرئيس محمود عباس من إصدار مرسوم رئاسي حول إجرائها.
ومن المقرر أن يعود رئيس لجنة الانتخابات إلى غزة الأحد المقبل، لاستكمال المباحثات حول ترتيبات إجراء الانتخابات المقبلة، بعد الموافقة على إجراء انتخابات تشريعية رئاسية غير متزامنة خلال الزيارة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: موقف السعودية من فلسطين لا يحتاج شهادة من أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.