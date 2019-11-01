اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات نوفمبر

الموجز

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210مليار جنيه، اعتباراً من اليوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M"، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد 3 نوفمبر، لما يزيد عن 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليار جنيه.

وتصرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى، بقيمة تبلغ 6.142 مليار جنيه ويجرى صرفها إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، لتصرف بداية من يوم 5 نوفمبر، بينما تصرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم 10 من نوفمبر لما يزيد عن 1.624مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.