استنفار أمني وإغلاق مداخل ومخارج قرية استشهاد رئيس مباحث قوص في قنا

الموجز

شهدت محافظة قنا،حالة من الاستنفار الأمني وقامت الاجهزة الامنية باغلاق مداخل ومخارج قرية البراهمة التي شهدت الاشتباكات بين أحد المسجلين خطر وحملة أمنية، وذلك لتضييق الخناق على مرتكبي الواقعة.

و كثفت قوات الأمن من تواجدها على الطرق السريعة المؤدية للقرية، ومنطقة الاشتباكات، مع تفتيش وفحص كافة العناصر المشتبة بهم.

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وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على القرية لمنع أي اشتباكات من قبل العناصر الإجرامية.

و كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استشهاد الرائد باسم فكري أحمد طه، رئيس مباحث قوص، خلال مطاردته أحد المتهمين الجنائيين على رأس قوة أمنية، كما أصيب ٢ من أمناء الشرطة هما يمني جمال حسن، بطلق ناري بالكتف، وأشرف عباس أحمد، بكدمات وجروح، وتم نقلهما إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج اللازم.