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إدارة ترامب تحجب مساعدات أمنية إلى لبنان بقيمة 105 ملايين دولار

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إدارة ترامب تحجبمساعدات أمنية إلى لبنان بقيمة105 ملايين دولار

الجمعة 1 نوفمبر 2019

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إدارة ترامب تحجب مساعدات أمنية إلى لبنان بقيمة 105 ملايين دولار

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نيوز

أعلنت مصادر أمريكية، الجمعة، عن حجب إدارة الرئيس دونالد ترامب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.

 

وقالت المصادر حسب وكالة رويترز، إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس اليوم بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار.

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وكان التوتر قد عاد إلى طرقات لبنان، مساء الأربعاء الماضي، إثر اتخاذ المحتجين قرارا بالعودة إلى قطع الطرقات في مختلف المناطق، معتبرين أن عدم تحديد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية تجاهلا لهم ولتحركهم. 

 

وأعلنت مجموعات الحراك عن منح السلطة مهلة يومين لبدء العمل على تشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن تبقى المظاهرات مستمرة في الساحات.

 

وطالب المحتجون باستشارات نيابية فورية، والبدء بمشاورات لتسمية رئيس حكومة حيادية لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.

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