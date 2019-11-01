حسين الشحات يكشف عن كواليس ترشيحه للانضمام إلى الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، أنه كان مرشحًا للعب في صفوف نادي الزمالك في قطاع الناشئين عندما كان لاعبًا في صفوف فريق مدينة نصر.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، كان مديرًا للكرة وإداريا في فريق مدينة نصر، ورشحني أكثر من مرة للانتقال للزمالك".

وأضاف لاعب الأهلي: "تلقيت بعض العروض عندما كنت لاعبًا في صفوف فريق مدينة نصر، إلا أن حسام وصفي كان يرغب في انتقالي للزمالك، لكن المفاوضات تعثرت في النهاية بين الطرفين".

وتابع: "خضت العديد من التجارب بعد ذلك سواء في نادي الشرقية أو نادي مصر المقاصة الذي رحلت منه إلى نادي العين الإماراتي".

وأكمل: "سعيد جدًا بانتقالي إلى النادي الأهلي وبالفترة التي أقضيها معه حاليًا، وأتمنى الوصول معه إلى منصات التتويج في كافة البطولات التي ننافس عليها".