حسين الشحات يكشف عن كواليس ترشيحه للانضمام إلى الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، أنه كان مرشحًا للعب في صفوف نادي الزمالك في قطاع الناشئين عندما كان لاعبًا في صفوف فريق مدينة نصر.
وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، كان مديرًا للكرة وإداريا في فريق مدينة نصر، ورشحني أكثر من مرة للانتقال للزمالك".
وأضاف لاعب الأهلي: "تلقيت بعض العروض عندما كنت لاعبًا في صفوف فريق مدينة نصر، إلا أن حسام وصفي كان يرغب في انتقالي للزمالك، لكن المفاوضات تعثرت في النهاية بين الطرفين".
وتابع: "خضت العديد من التجارب بعد ذلك سواء في نادي الشرقية أو نادي مصر المقاصة الذي رحلت منه إلى نادي العين الإماراتي".
وأكمل: "سعيد جدًا بانتقالي إلى النادي الأهلي وبالفترة التي أقضيها معه حاليًا، وأتمنى الوصول معه إلى منصات التتويج في كافة البطولات التي ننافس عليها".
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