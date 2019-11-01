محمد صلاح وفريدة عثمان الأكثر بحثا عربيا في جوجل

تصدر المصريان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وفريدة عثمان، بطلة السباحة، قائمة أكثر الرياضيين بحثا على موقع "جوجل" في الوطن العربي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونشر موقع "جوجل" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يعرض فيه قائمة الأكثر بحثا في الشهر الجاري، وجاء النجمان المصريان على رأس القائمة رياضيا.

محمد صلاح

وكان شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حافلا للنجم المصري، حيث نجح في الحصول على جائزة رجل العام من مجلة "GQ" العالمية، خلال الحفل الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول.

كما تعرض النجم المصري لإصابتين متتاليتين أولهما أمام ليستر سيتي، يوم 5 من الشهر الجاري، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليغيب عن مباراة مانشستر يونايتد يوم 15 من الشهر نفسه، في الجولة التاسعة من المسابقة.

صلاح تغيب أيضا عن الانضمام لمعسكر المنتخب المصري، منتصف الشهر الجاري، الذي واجه فيه بوتسوانا وديا، بسبب حاجته إلى الراحة وفقا لحسام البدري، المدير الفني الجديد لـ"الفراعنة".





ورغم عودته للمشاركة في مباراة توتنهام، الأحد الماضي، بالجولة العاشرة من "البريمييرليج"، فإنه تعرض للإصابة مجددا، ليغيب عن مباراة أرسنال، الأربعاء، في الدور ثمن النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن الأمور المثارة حول صلاح في الشهر الحالي، أزمة شارة القيادة في المنتخب المصري، حيث رفض أحمد فتحي، ظهير الأهلي، الاستغناء عنها لصالح نجم ليفربول، مهددا بعدم الانضمام إلى المعسكر.

تصفيات أمم أوروبا

المركز الثاني في قائمة الأكثر بحثا على موقع "جوجل" على المستوى الرياضي في الشهر الجاري، كانت تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

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التصفيات اُستأنفت بجولتين في كل مجموعة من المجموعات الـ10 المؤهلة إلى البطولة، وحسمت عدة منتخبات مقعدها في البطولة الأوروبية الأقوى على المستوى الدولي.

وضمنت 6 منتخبات التأهل بشكل مباشر إلى كأس أمم أوروبا، حيث كانت بلجيكا صاحبة المقعد الأول مرورا بإيطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا وانتهاء بإسبانيا.

وكانت أبرز مباريات التصفيات في الشهر الجاري، تلك التي جمعت بين منتخبي إنجلترا وبلغاريا، والتي نجح "الأسود الثلاثة" في الفوز بها بنتيجة 6-0.





المباراة شهدت هتافات عنصرية ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي، وهو ما تسبب في إيقافها مرتين، ليستقيل اتحاد الكرة البلغاري من منصبه في اليوم التالي للمباراة.

كما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الباب أمام معاقبة منتخب تركيا، بسبب قيام لاعبيه بدعم العدوان على الأراضي السورية، خلال الفوز على ألبانيا بنتيجة 1-0.

فريدة عثمان

السباحة المصرية الشهيرة جاءت في المرتبة الثالثة بالقائمة، بعدما كان أكتوبر/تشرين الأول شهرا مميزا بالنسبة لها.

فريدة عثمان نجحت في الفوز بالميدالية الفضية لسباق 100 متر فراشة في بطولة سلسلة الأبطال التي أقيمت بالمجر.

فوز السباحة المصرية بالبطولة جاء بعد أيام من دخولها القائمة التي أعدتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم.

يُذكر أن فريدة عثمان هي صاحبة برونزية بطولة العالم لسباق 50 متر فراشة التي أقيمت عام 2017.