شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد البغدادي: أردوغان أمر الدواعش بالهجوم على «كوباني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قال الإرهابي طه عبدالرحيم عبدالله، الموجود حاليا في قبضة قوات سورية الديموقراطية وهو أحد القياديين البارزين في تنظيم داعش ومن المساعدين المقربين لزعيم تنظيم داعش الإرهابي المقتول أبو بكر البغدادي، إن الإرهابي العراقي التركماني عبدالله قرداش سيكون زعيما جديدا لتنظيم داعش إرضاء لتركيا، كاشفا عن أن التنظيم هاجم مدينة عين العرب (كوباني) بطلب من أردوغان في عام 2014.

وأفاد عبدالله خلال التحقيقات معه أن البغدادي كان في عام 2014 يستعد للهجوم على دمشق، إلا أنه غير الخطة إلى مدينة «كوباني» الكردية في اللحظات الأخيرة، قائلا: «البغدادي طلب الهجوم على كوباني. اعترضنا على هذا الأمر، ولكنه لم يوافق. وبعد ذلك علمنا أن التغيير في الخطة جاء بناء على إصرار من أردوغان»، وذلك وفقاً لموقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الخميس).

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الفرات (ANF)، أمس الأول (الأربعاء)، فإن طه عبدالرحيم عبدالله، الذي يعتبر أحد أكثر المقربين من خليفة تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي وأحد مؤسسي تنظيم داعش في العراق، أدلى بتلك الاعترافات بعد أسره من قبل قوات سورية الديمقراطية، مبينة أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عبدالله بعد أن تم أسره في دير الزور في 23 مارس الماضي، كما أشارت إلى أنه أكد في اعترافاته اعتراض العديد من أعضاء القيادة في التنظيم على الحرب على كوباني، وأن الأمر جاء من البغدادي بعد إصرار وإلحاح من أردوغان، على حد تعبيره.

وحول ما تم تداوله إعلامياً عن اختيار البغدادي للتركماني عبدالله قرداش خليفة له قبل موته، قال: «أعتقد أن البغدادي في منطقة خاضعة لسيطرة الأتراك في إدلب. السبب وراء اختيار قرداش خليفة جديدا للتنظيم هو علاقته بالحكومة التركية، فضلا عن أن أحد أشقائه يعيش في تركيا، ويشارك في جبهة تركمان العراق. وتعمد قرداش اختيار اسم حركي وهو «أبو عمر تركماني» من أجل تطمين الدولة التركية وتعميق العلاقات معها».