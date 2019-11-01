شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب الإعلام بدور أكبر في دحض شائعات الإخوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدور أكبر للإعلام خلال المرحلة الحالية التي تمر بها مصر، للرد على شائعات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف التشكيك في إنجازات الدولة، قائلاً: «نزود ونكثف ونتكلم كتير ونتكلم بحقائق وأصول ولا نترك فرصة وفراغ لحد تاني يتكلم.. بنشوف أعداء مصر كل يوم يطرحوا مسائل بشكل عجيب جداً.. هو ده اللي بنعاني منه وده مش جديد.. التشكيك في كل شيء مرتبط بمنهج الإخوان السيئ». وأضاف أن ما يحدث يعد حربا إعلامية وحرب شائعات ضد حالة الوعي التي تتشكل يوما عن يوم لدى المصريين.

وقال خلال حديث له بالتزامن مع افتتاح مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية، إن مؤسسات الدولة حاضرة لمواجهة أي تحرك أو شائعات، مشيرا إلى أن مسؤولية أعضاء مجلس النواب أيضا كبيرة في التصدي لمثل هذه الأمور، من خلال تشكيل لجان وإصدار تقارير وإعلانها للناس، وإنه إذا كان هناك قصور من جانب الدولة يعلنونه ويوضحون الحقائق للجميع، مشددا على أن النائب العام حارس وحامي الشعب المصري، مطالبا إياه بالتحقيق والتصدى لأي اتهامات، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحرب التي تواجه الدولة، وأكمل قائلا: «لا تتركوا الدولة تقاتل بمفردها.. كل المؤسسات معنية بالدفاع».