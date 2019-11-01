أميركا تعزز العقوبات على إيران

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الخارجية الأميركية، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران.
وقالت الخارجية إن العقوبات تشمل أيضا التجارة في 4 مواد تستخدمها طهران في برامجها العسكرية أو النووية.
هذا وأكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، في مقابلة مع قناة "العربية"، الخميس، أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وأوضح هوك أنه "خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفا"، مضيفاً أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط في إيران.
واعتبر أن "نظام إيران ضعيف اقتصاديا اليوم بسبب العقوبات مقارنة مع وضعه قبل عامين".
وشرح المبعوث الأميركي أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران سببها "سلوكها المزعزع في المنطقة"، مذكّرا بأن واشنطن أعلنت عن "تأسيس آلية مع بنوك سويسرا تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية لإيران".
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