محافظة قنا تنعي الشهيد رئيس مباحث قوص.. والاهالي يطالبون بالقصاص

الموجز

نعى محافظ قنا "عبد الحميد الهجان" ، ببالغ الحزن والأسى، الرائد باسم فكري رئيس مباحث مركز قوص ، الذي استشهد أثناء حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون فيما أصيب أمين شرطة وغفيرين.

وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة، بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

وعبر أهالي محافظة قنا عن حزنهم الشديد من استشهاد الرائد باسم فكري،أثناء أداءه واجبه .

وأشاد الجميع بأخلاق وحسن تعامل الشهيد، وطيبة قلبه وحسن حديثه مع الجميع، بالإضافة الى كونه من أفضل الضباط احترامًا وخلقًا، مطالبين بالقصاص من المتهمين الذين تسببوا في استشهاده.

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فيما تشن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، منذ قليل.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا، يفيد استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بعد إصابته بطلقات نارية، في حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العمل على ضبط المتهمين.