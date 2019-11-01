البستاني: يدا بيد يمكننا ان نخرج من الازمة الى بر الأمان

علق النائب ​فريد البستاني​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قائلا: "‏كلام الرئيس، رئيس الكلام. ايها اللبنانيون هيا الى العمل، يدا بيد يمكننا ان نخرج من الازمة الى بر الأمان".

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