جورج عطالله: حكومة تكنوقراط لا تعني وزراء غير مسيسين

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ إلى "إنني أعتقد أنه علينا أن نوضح للرأي العام ما هي ​حكومة​ التكنوقراط، هذه الحكومات، تتضمن اشخاصا مختصين يكونون في المكان المحدد وليس بالضرورة أن لا يكون مسيسا".

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