النشرة: مسيرة في شوارع مدينة صيدا باتجاه ساحة النجمة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنه "بعد انتهاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من كلمته، انطلق المحتجون عند تقاطع ايليا في صيدا، في مسيرة يجوبون شوارع المدينة باتجاه ​ساحة النجمة​ وسط هتافات واجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني والمخابرات".

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