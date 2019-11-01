الدفاع التركية: إعادة عناصر النظام السوري الـ18 بالتنسيق مع الجانب الروسي

أعلنت وزارة الدفاع التركية "أنها أعادت عناصر النظام السوري الـ18 الذين تم ضبطهم في مدينة رأس العين السورية بعد التنسيق مع الجانب الروسي"، موضحةً أن "عناصر النظام الـ18 الذين تم ضبطهم، الثلاثاء، أثناء عمليات التمشيط والاستطلاع وبسط الأمن في جنوب شرق مدينة رأس العين، تمت إعادتهم بعد التنسيق مع الجانب الروسي".
والثلاثاء، أعلنت الدفاع التركية القبض على 18 شخصا ادعوا أنهم من "عناصر النظام"، خلال أنشطة التمشيط والاستطلاع وبسط الأمن جنوب شرقي منطقة "رأس العين" السورية، التي تم تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، من قبل القوات المشاركة في عملية "نبع السلام".
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