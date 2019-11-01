مصادر بلومبيرغ: واشنطن تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي إسبانيا

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" أن "إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدرس فرض عقوبات على إسبانيا بسبب دعم حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا"، موضحةً أن "وزارة الخزانة الأميركية تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الإسباني ومؤسسات أخرى في إسبانيا، تحتفظ فنزويلا بأموالها فيها".
وأشارت إلى أنه "من غير المتوقع اتخاذ أي خطوات في هذا المجال قبل الانتخابات العامة في إسبانيا، المزمع عقدها يوم 10 تشرين الثاني"، لافتةً إلى أن "البنك المركزي الإسباني ظل وسيطا جرت عبره تعاملات مالية للحكومة الفنزويلية، فيما تخلت عدة مؤسسات مالية عن الصفقات مع كاراكاس عقب فرض العقوبات الأميركية عليها".
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