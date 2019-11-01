الخارجية الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران

أفادت ​وزارة الخارجية الأميركية​ بأن "​واشنطن​ تفرض عقوبات على قطاع الإنشاءات في ​إيران​"، معلنةً عن "فرض عقوبات على قطاعات تتاجر بـ 4 مواد مستخدمة في البرامج النووية والعسكرية".

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