رويترز: إدارة ترامب تحجب 105 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن لبنان

ذكر مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" للانباء بأن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستحجب مساعدات أمنية ل​لبنان​ حجمها 105 ملايين ​دولار​"، موضحين أن "وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس الوم بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار".

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