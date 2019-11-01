لجنة الصحة بالبرلمان تناقش مشكلات المنظومة ونتائج زيارتها لمستشفيات 6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة مشكلات منظومة الصحة، بحضور ممثلى الحكومة. وتجتمع لجنة الشئون الصحية يوم الأحد، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن تدنى مستوى الخدمة العلاجية بمحافظة القليوبية، وفشل الشبكة الإلكترونية بالمجالس الطبية المتخصصة. Advertisements وتنعقد لجنة الشئون الصحية يوم الاثنين المقبل، لمناقشة طلب إحاطة بشأن سرعة إحلال وتجديد المستشفى التكاملى فى محل النوبار مركز سمنود - محافظة الغربية، وطلب إحاطة بشأن عدم الالتزام بمواعيد إجراء العمليات للمرضى. وخلال اجتماعها يوم الثلاثاء، تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن انتشار الإصابة بالديدان عند الأطفال قبل وبعد سن المدرسة فى قرية نواى مركز ملوى - محافظة المنيا، بالإضافة إلى استعراض نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها لجنة الشئون الصحة إلى (مدينة السادس من أكتوبر)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019 لتفقد المنظومة الصحية بها.

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