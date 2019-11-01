الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث قوص على يد 3 عناصر إجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بمحافظة قنا في تبادل لإطلاق النار مع 3 عناصر إجرامية.

واوضحت الوزارة في بيان لها أن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى أربعة قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، أطلق اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب.

بادلت القوات المتهمين إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على بندقيتين آليتين.

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