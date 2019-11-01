جونسون يعرب عن إحباطه الشديد لعدم تنفيذ البريكست في موعده

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يشعر "بإحباط شديد" من أن بريطانيا لم تخرج من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، وهو موعد بريكست الذي كان مقررًا في السابق وتعهد بـ "إتمامه أو الموت".

وقال جونسون للصحفيين خلال زيارة ترويجية لاحدى المستشفيات قبيل إجراء انتخابات في الثاني عشر من ديسمبر" بالطبع، أشعر بخيبة أمل شديدة من أننا لم نتمكن من تحقيق بريكست اليوم".

وألقى بالمسؤولية على النواب في مجلس العموم الغرفة البرلمانية الرئيسية المنتخبة لعجزهم التصديق على اتفاق بريكست الذي وافق عليه مع بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر.

كان جونسون يشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو من دون اتفاق. لكن النواب أجبروه على طلب تأجيل وافقت بروكسل على تمديده إلى يوم 31 يناير.

ودعا إلى إجراء انتخابات على أمل الفوز بأغلبية تمكنه من كسر الجمود السياسي والسماح بتمرير اتفاقه للبريكست.

وزيادة في الضغوط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم الخميس إن اتفاقا ليبراليا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الذي جعل جونسون أولوية لما بعد بريكست، أمر غير ممكن بسبب شروط اتفاق جونسون الجديد للبريكست.

وقال ترامب لزعيم حزب بريكست نايجل فاراج في مقابلة لمحطة "إل بي سي" الإذاعية في لندن إن "جونسون في وضع صعب للغاية، وأعتقد أنه قادر على القيام بما لا يستطيع أي شخص آخر القيام به".

وقال ترامب: "أعتقد أنه يتطلع بشدة للغاية إلى الولايات المتحدة لأننا نستطيع القيام بالكثير في مجال التجارة".

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وقال إننا "نريد الدخول في معاملات تجارية مع بريطانيا، وهم يريدون التجارة معنا، ولكي أكون أمينا معكم، اتفاق (بريكست) هذا، بأوجه معينة من الاتفاق، لا تستطيعون القيام بذلك. لا تستطيعون التجارة".

وبدا فاراج، الذي يؤيد "انفصالا واضحا" بدون اتفاق خروج، يطلب مساندة ترامب لموقفه.

وكتب فاراج على تويتر في وقت سابق إن "هذا هو ثاني تعهد كبير يتم الحنث به من رئيس وزراء محافظ في العام ذاته نحن في حاجة إلى انفصال واضح الآن. وليس معاهدة أوروبية جديدة".

وكانت بريطانيا قد حددت موعدا سابقا للخروج في 31 مارس الماضي، لكنها مددت العملية بعد تصويت النواب ضد الاتفاق الذي توصلت إليه سلفة جونسون تيريزا ماي ثلاث مرات.

وكان حزب بريكست وحزب استقلال المملكة المتحدة وجماعات أخرى قد نظموا احتجاجات كبيرة بالقرب من البرلمان في 31مارس، لكن لم تحدث فعاليات مشابهة اليوم الخميس.

وقال إن "بريكست هو تفويض من الشعب، صوتوا بأغلبية كبيرة للقيام بذلك، والبرلمان ببساطة يقف في طريقهم".

وكتب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين على تويتر أن جونسون "قضى أشهرا في التعهد بأننا سنرحل من الاتحاد الأوروبي اليوم".

وقال كوربين إن "الفشل في القيام بذلك هو بسببه" مؤكدا تعهده الانتخابي بمنح الشعب استفتاء "بخيار الرحيل بشكل موثوق أو البقاء" في التكتل الأوروبي.

وفي حدث تغريداته، اتهم ترامب "بمحاولة التدخل في الانتخابات البريطانية من أجل انتخاب صديقه بوريس جونسون".