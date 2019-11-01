مركز الفرافرة بالوادي الجديد يحقق المركز الخامس فى "التميز الحكومي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، عن فوز الوحدة المحلية بالمرتبة الخامسة فى مسابقة التميز الحكومي، والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وأسفرت نتائجها عن فوز قرية بولاق بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بالمركز الأول، وفوز مركز الفرافرة بالمركز الخامس كأفضل رئاسة مركز ومدينة، في مسابقة التميز الحكومي.

قال اللواء محمد الفحام، رئيس المركز إن رئاسة المركز فازت بهذا الترتيب لتميزها في محوري التنمية الاقتصادية والبيئية، حيث نجح المركز في تيسير إجراءات 110 شركات استثمارية وتخصيص 99154 فدان لصالحها لتنفيذ مشروعات زراعية وتنموية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع في زراعة النخيل، بجانب تنفيذ المشروعات الزراعية الشاملة.

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وأكد أن المركز نجح أيضًا في إنشاء 15 شركة ظهير زراعي للشباب بواقع 40 شابًا لتأسيس كل شركة على حدة، وجرى تسليم العقود الخاصة بالأراضى للمنتفعين، وذلك لتنفيذ مشروعات زراعية وتنموية ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتفعيل مشروعات قرى الظهير الزراعي لصالح شباب الخريجين.

وأوضح أن المركز نجح في تحقيق نجاحًا كبيرًا في المحور البيئي من خلال تنفيذ محطات الطاقة الشمسية لتشغيل الأبار الزراعية على مستوى المركز والقرى التابعة له، بجانب استخدامها كبديل للكهرباء في إنارة الوحدات المحلية لرئاسة المركز والقرى التابعة له.

وأشار إلى أن فريق العمل تضمن كل من محمد محمود نصر، مدير مركز المعلومات بمركز الفرافرة، ومحمد أصلان أبوالنور، مدير الاستثمار، وخليفة رمضان يونس، وكيل صندوق استصلاح الأراضي، وإبراهيم صالح محمد، مدير الشئون الإدارية، وعبدالله موسى على الشعراوي، وكيل الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز الفرافرة.