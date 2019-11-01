أبو الغيط: نأمل في تجاوب الفصائل الفلسطينية مع الانتخابات

القاهرة (الاتحاد) اعتبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس أن الانتخابات الفلسطينية تمثل خطوة ضرورية لإنهاء الانقسام.

وتطلع أبو الغيط، خلال اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، إلى تجاوب كافة الفصائل الفلسطينية بشكل إيجابي مع إجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التي طالما أخرت إجراءها في السابق.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، التي كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» قد أعلن عن قرار بإجرائها خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر الماضي.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط استمع لشرح مفصل قدمه عزام الأحمد حول مبادرة الرئيس أبومازن بإجراء الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

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