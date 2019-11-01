البرلمان العربي: قضية المياه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أحمد عاطف - شعبان بلال (القاهرة)

أكد البرلمان العربي، أن أزمة الندرة المائية التي تواجهها الدول العربية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، في ظل تصاعد التحديات المتمثلة في الزيادة السكانية وتنامي الاحتياجات المائية، مشدداً على رفض أي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية، بأي وجه من الوجوه.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن موضوع الأمن المائي العربي يلقى أهمية خاصة، في ضوء محدودية الموارد المائية وندرتها في الوطن العربي، موضحا أن 16 دولةً عربية تقع ضمن فئة الدول ذات الندرة المائية، وهي الدول التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب سنوياً، وفقاً للمعايير الدولية.

وانعقد البرلمان العربي، أمس، لمناقشة قضية الأمن المائي العربي، والتهديدات الخارجية في المنطقة العربية، بحضور الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، حيث تم أيضاً بحث العديد من القضايا الأخرى في مقدمتها الإرهاب.

وفي كلمته أمام البرلمان، تطرق رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، إلى ملفات أخرى على رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن فلسطين وقدسها، وأرضها السليبة، ومعاناة شعبها الصامد، تظل قضية البرلمان العربي المحورية، وهمه الأول، مطالباً المجتمع الدولي حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأدان السلمي، التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، بدءاً من الاعتداءات في الخليج العربي، ومضيق هرمز، وبحر عُمان، من خلال استهداف السفن واحتجازها، وصولاً لضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، التي امتد أثرها اقتصادياً لكل دول العالم.

وجدد البرلمان العربي إدانته بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الجبان على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وأكد -في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الأولى، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت بالقاهرة- أن هذا يعد خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وللقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، واستهدافاً مباشراً للبنية التحتية لمنشآت النفط في المملكة العربية السعودية.

وأكد تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقراراها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية، ضد كل من يحاول المساس بها، مثمناً حكمة قيادة المملكة في التعامل مع هذه الاعتداءات الإرهابية، من خلال مشاركة خبراء من الأمم المتحدة، وعدد من الدول الفاعلة على الصعيد العالمي، في لجنة التحقيق التي شكلتها السعودية للوقوف على الحقائق.

كما حث البرلمان العربي، كافة القوى السياسية والشعبية اللبنانية على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اللبناني، التي خرج من أجلها في مظاهرات عمت كافة المدن، بكل طوائفه وأعراقه المختلفة.

ودعا البرلمان، الجيش اللبناني لحماية المتظاهرين من الاعتداء عليهم، من أي جهة تحاول التحريض أو الانقضاض عليهم.

.. ويؤكد: للإمارات دور ريادي في مجال تمكين المرأة

وجه البرلمان العربي الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها اجتماعات إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي جرت خلال الحفل، والندوة التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، في أبوظبي بتاريخ 8 أكتوبر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأكد أن دولة الإمارات لديها تجربة مهمة، ودور ريادي في مجال تمكين المرأة في المجالات والصعد كافة، لافتاً إلى أن تشرّف البرلمان العربي بإقامة حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي انعكاساً للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الإمارات، والتي تأتي المرأة في القلب منها كمساهِمةٍ في بناء هذه النهضة ومستفيدةٍ من ثمارها، كما يأتي اتساقاً مع اهتمام قيادة دولة الإمارات بقضايا المرأة، والتي مكّنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية وفي المجالات كافة.

وثمن أعضاء البرلمان العربي حفاوة الاستقبال من قبل دولة الإمارات، والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لهذا الحدث، وحسن التنظيم من قبل المجلس الوطني الاتحادي.

ضم الوفد في عضويته كلا من: عائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وخالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.