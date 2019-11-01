هكذا هزم الحريري «حزب الله»

بيروت (رويترز)

كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، فحوى اجتماع دار بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع مسؤول كبير من «حزب الله»، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع الذي جرى يوم الاثنين حسم قرار الحريري بالاستقالة، وشكل ضربة للحزب.

وبعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان، أبلغ الحريري المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل بأنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

وبحسب تلك المصادر، تسبب قرار الحريري في صدمة لخليل الذي نصحه بعدم الإذعان للمحتجين المطالبين بإطاحة حكومته الائتلافية.

وبدأ الاجتماع في الثامنة مساء في (بيت الوسط)، مقر إقامة الحريري بالعاصمة بيروت، ولم يستمر طويلًا، وفي هذا الصدد ذكر أحد المصادر أن الحريري قال لحسين الخليل: «لقد اتخذت قراري. أريد الاستقالة من أجل إحداث صدمة إيجابية، وإعطاء المحتجين بعضاً مما يطلبون».

وسعى حسين الخليل لإثنائه عن موقفه، وقال له «هذه الاحتجاجات صارت على أبواب أن تنتهي تقريباً. أصبحت بآخر نفس، نحن بجانبك. استمر قوياً»، لكن الحريري تمسك بقراره.

وشكا الحريري عدم حصوله على الدعم الذي يحتاجه لإجراء تعديل كبير في الحكومة، ربما كان سيسهم في تهدئة الشارع، ويسمح بتنفيذ إصلاحات على وجه السرعة، وقال: «لم أعد أتحمل ولا أتلقى أي مساعدة».

وقال الحريري إن المشكلة الرئيسة تتمثل في وزير الخارجية جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون، الذي اختلف الحريري معه مراراً منذ تشكيل حكومته في يناير.

وفي حين سعى الحريري لإجراء تعديل وزاري كبير كان سيتضمن استبعاد باسيل، الذي كان هدفاً لانتقاد المحتجين، وآخرين غيره، فقد قاوم وزير الخارجية وعون أي تعديل على أساس أن المتظاهرين قد لا يبرحون الشارع، ويطالبون بمزيد من التنازلات.

وأوضح المصدر لـ«رويترز» أن الحريري قال لمعاون نصر الله: «أنتم يا حزب الله تقفون خلف جبران وتدعمونه».

وتمثل الاستقالة ضربة كبيرة لـ«حزب الله» الذي انخرط أكثر من أي وقت مضى في شؤون الحكومة اللبنانية، ويحرص مثل أي طرف على تفادي مشكلات مالية أعمق قد تقود إلى أزمة عملة من شأنها أن تحدث حالة من عدم الاستقرار.

وبموجب نظام المحاصصة المتبع لاقتسام السلطة في لبنان، فإن منصب رئيس الحكومة يجب أن يشغله مسلم سني، وفي حين أن لـ«حزب الله» حلفاء من السنة فإن الحريري يعتبر عاملاً حاسماً للخروج من هذه الأزمة بفضل الدعم الدولي الذي يحظى به.

وقال مصدر مطلع على فكر «حزب الله»: «هذه ضربة قوية للحزب. أصبح مكبل الأيدي. الفائز الأكبر هو الحريري».

وقال المصدر المطلع على كواليس «حزب الله»، إن الحزب أحجم عن مهاجمة الحريري بسبب قراره الخاص بالاستقالة، ليترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن يصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى في حكومة ائتلافية جديدة. وقال المصدر إن حزب الله «يجب أن يحافظ على خط الرجعة» للخروج من الأزمة.