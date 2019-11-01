الإمارات: 31 مشروعاً لمياه الشرب يستفيد منها 156 ألف يمني

عدن (وام)

أعادت دولة الإمارات الأمل لمرضى العظام في اليمن في تلقي العلاج المناسب بعد أن دخل مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل في مستشفى الجمهورية بعدن الخدمة عقب إعادة ترميم وإنشاء المركز تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار خطة تأهيل وتجهيز وتطوير المستشفى.

وحرصت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنساني «هيئة الهلال الأحمر»، على ترميم المركز بقسميه «الرجال والنساء» الذي يتسع لـ 112 سريراً بما في ذلك إنشاء غرفة للعمليات وغرفة إفاقة، و4 عيادات خارجية وغرفتين للأطباء والممرضين وغرفة الصيدلية، بالإضافة إلى تأثيثه بشكل كامل وتقديم سيارتين للإسعاف.

وأكد الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمني أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية ودعم الآليات وتزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات، مشيراً إلى أن المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى.

وخلال مراسم افتتاح المركز التي حضرها ممثلون عن وزارة الصحة العامة، أشاد الدكتور أحمد سالم الجرباء رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات للمستشفى في إطار حرصها الدائم على الشعب اليمني.

إلى ذلك، حققت دولة الإمارات إنجازات ملموسة في تأمين مياه الشرب بالساحل الغربي اليمني عبر تنفيذها 31 مشروعا مابين مشاريع استراتيجية مركزية ومشاريع متوسطة وأخرى محدودة يستفيد منها 155 ألفا و678 نسمة موزعة حسب الإحتياج والكثافة السكانية لتأمين الحياة وتعزيز الاستقرار على طول امتداد الساحل الغربي، وذلك في إطار الرؤية الإنسانية للإمارات وحرص قيادتها الرشيدة على تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق وتطبيع الحياة في المحافظات والمديريات والمناطق اليمنية المحررة سيما في ظل تعطل مؤسسات الدولة وانسداد الأفق جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لافتتاح مشروعي مياه حيويين «مياه ذوباب ومياه الوازعية»، حيث يشمل مشروع مياه الوازعية إعادة تأهيل بئرين ارتوازيتين وتزويدهما بمنظومة طاقة شمسية متكاملة تحتوي 88 لوحا 200 أمبير، وغطاس لرفع الماء، وخزانين خرسانيين سعت كل منهما 300 ألف لتر، وإصلاح شبكة توزيع بطول 60 كيلومترا إذ يستفيد من المشروع أكثر من 21 ألف نسمة هم سكان منطقة الشقيراء مركز مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز.

ويأتي مشروع مياه ذوباب ليشكل شريان حياة لمدينة ساحلية وجدت نفسها بلا مياه للشرب في ظل تعطل مؤسسات الدولة اليمنية حيث يتكون المشروع من منظومة طاقة شمسية متكاملة 48 لوحا 200 أمبير وغطاس لرفع الماء وخزان خرساني سعة 100 ألف لتر مع مد شبكة مياه بطول 30 كيلومترا، فيما يبلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 6 آلاف نسمة هم سكان مدينة ذوباب مركز مديرية باب المندب التابعة لمحافظة تعز.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدأت مشاريع المياه الحيوية منذ الأشهر الأولى على تحرير مديريات الساحل الغربي وذلك بإعادة تأهيل وتشغيل مشروع مياه الخوخة بمحافظة الحديدة والذي شمل إنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية وبما يضمن ضخ المياه لأكثر من 25 ألف نسمة.

ولم يتوقف اهتمام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز مديرية الخوخة، حيث سارعت بإعادة تأهيل مشروع مياه منطقة قطابة ذات الكثافة السكانية في ذات المديرية، من خلال حفر بئر وتزويدها بوحدة متكاملة لضخ المياه بالطاقة الشمسية وخزان خرساني ومد شبكة بطول 15 كيلومترا.

وكان قد سبق هذا المشروع، مشروع مياه المخا بمحافظة تعز والذي عزز القدرة الإنتاجية لتكفي سكان مدينة يسكنها نازحون من مختلف المحافظات اليمنية وباتت تشكل مركزا لمديريات الساحل الغربي المحررة.

ويتكون المشروع من حفر بئرين وتزويدهما بمولدي كهرباء ومضختين لرفع الماء، وتأهيل الشبكة.

ولا تقل المشاريع المتوسطة وعددها 6 أهمية عن المشاريع الاستراتيجية حيث أمنت مياه الشرب في مناطق ذات كثافة سكانية، منها ثلاث مناطق تتبع مديرية المخا «دار الشجاع وحسي سالم، ويختل، والزهاري» ومنطقة الجديد في مديرية باب المندب ومنطقة الحيمة في مديرية التحيتا ومنطقة موشج في مديرية الخوخة.

وشملت المشاريع المتوسطة إنشاء وحدات متكاملة لضخ المياه بالطاقة الشمسية وترميم وتأهيل الخزانات وشبكات التوزيع.

كما أسهمت المشاريع المحدودة في تأمين مياه الشرب لعشرين قرية وتجمع سكاني وفق مسح ودراسة لأكثر القرى احتياجاً وبما يضمن تحقيق الاستقرار وعدم النزوح.

واستفادت من تلك المشاريع 9 قرى في مديرية المخا «نوبة عامر، وحصب الحريشي، والمراوشة، وذرة، والقديمية، والمشيقر الأعلى، والمشيقر الأسفل، والأزهف، والأزوام» و6 قرى في مديرية باب المندب «الوطن، وشعنون، والجافر، والمطابع، والعميسي، ونزيلة» و3 قرى في مديرية التحيتا «رأس الحسي الأعلى، ورأس الحسي الأسفل، والبقعة».