مصادر أمريكية: إدارة ترامب تحجب 105 ملايين دولار مساعدات عسكرية للبنان

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رويترزالجمعة 2019/11/1 02:20 ص بتوقيت أبوظبي
قوات الجيش اللبناني - أرشيفية
أعلنت مصادر أمريكية، الجمعة، عن حجب إدارة الرئيس دونالد ترامب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.
وقالت المصادر حسب وكالة رويترز، إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس اليوم بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار.
وكان التوتر قد عاد إلى طرقات لبنان، مساء الأربعاء الماضي، إثر اتخاذ المحتجين قرارا بالعودة إلى قطع الطرقات في مختلف المناطق، معتبرين أن عدم تحديد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية تجاهلا لهم ولتحركهم.
وأعلنت مجموعات الحراك عن منح السلطة مهلة يومين لبدء العمل على تشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن تبقى المظاهرات مستمرة في الساحات.
وطالب المحتجون باستشارات نيابية فورية، والبدء بمشاورات لتسمية رئيس حكومة حيادية لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.
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