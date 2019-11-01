نفت السفارة الكندية في تركيا "أن تكون كندا قد وجهت دعوة إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لتكريمه"، مؤكدةً أن "مزاعم دعوة عبدي من قبل وزارة الدفاع الكندية، عارية عن الصحة".
وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن وزارة الدفاع الكندية وجهت دعوة لقائد "قسد" من أجل منحه جائزة "المحارب النظيف".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الكندية في تركيا تنفي دعوة قائد "قسد" لزيارتها من اجل تكريمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.