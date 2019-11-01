السفارة الكندية في تركيا تنفي دعوة قائد "قسد" لزيارتها من اجل تكريمه

نفت ​السفارة الكندية​ في ​تركيا​ "أن تكون كندا قد وجهت دعوة إلى قائد ​قوات سوريا الديمقراطية​، مظلوم عبدي، لتكريمه"، مؤكدةً أن "مزاعم دعوة عبدي من قبل ​وزارة الدفاع​ الكندية، عارية عن ​الصحة​".

وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن وزارة الدفاع الكندية وجهت دعوة لقائد "قسد" من أجل منحه جائزة "المحارب النظيف".