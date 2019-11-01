برنامج الغذاء العالمي: 45 مليون نسمة مهددون بانعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف بإفريقيا الجنوبية

أعلن "برنامج الغذاء العالمي"، أنّ "45 مليون شخص سيجدون أنفسهم في وضع من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الستة المقبلة في ب​إفريقيا​ الجنوبية، بسبب أسوأ جفاف يضرب هذه المنطقة منذ 35 عامًا".

وأوضح في بيان، أنّ "هناك حاليًّا 11 مليون شخص في وضع خطير من انعدام الأمن الغذائي في تسع دول من هذه المنطقة (أنغولا وسوازيلاند وليسوتو ومدغشقر وملاوي وناميبيا وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي)"، لافتًا إلى أنّ "خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت إفريقيا الجنوبية سنة واحدة تساقطت فيها ​الأمطار​ بشكل طبيعي". وركّز على أنّ "استمرار الجفاف والأعاصير و​الفيضانات​ جميعها ساهمت في اتلاف المحاصيل".