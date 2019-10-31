فيديو: يونس الميموني
اعتبر مرشدو الشبابيك والأرصفة في محطة طنجة الطرقية، أمس الأربعاء، أن قرار التخلي عنهم، وعدم نقلهم إلى المحطة الطرقية الجديدة الموجودة في الطريق الدائري رقم 9 سيعرض العشرات من الأسر إلى التشرد.
وكشف المرشدون، المتضررون من القرار، لـ”اليوم24″ أن الإرشاد إلى أرصفة وشبابيك المحطة، يعتبر مورد رزقهم الوحيد، منذ أزيد من 45 سنة، معتبرين أن هذا القرار يعتبر مجحفا في حقهم.
وطالب المرشدون ذاتهم المسؤولين بالتدخل، من أجل إدماجهم في المحطة الطرقية الجديدة، ووضع حد لمعاناة العشرات من الأسر، التي ستتضرر من قرار التخلي عنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشدو الشبابيك والأرصفة بمحطة طنجة: “45 سنة من العمل داخل المحطة وقرار التخلي عنا مجحف”- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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