عقدت الزميلة هاجر الريسوني، قبل قليل، والأستاذ الجامعي رفعت الأمين، قرانهما، بمكتب محاميها سعد السهلي، في الرباط.
عقد القران جاء أياما قليلة بعد إطلاق سراح الصحافية هاجر وخطيبها، إثر عفو ملكي، بعد قصة اعتقال فجرت الكثير من الجدل، ودامت شهرا و17 يوما.
وتستعد الزميلة هاجر لحفل زفافها الذي ينتظر أن ينظم قريبا.
وبهذه المناسبة، نتقدم بأحر التهاني لزميلتنا هاجر وزوجها، راجين من العلي القديم أن ينعم عليهما بالود والسعادة والهناء، وأن يطوي أيام محنتهما بأيام رخاء وحب..ونضال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد محنة الاعتقال وفرحة العفو.. الزميلة هاجر الريسوني تعقد قرانها..الفرحة الكبرى!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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