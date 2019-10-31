بنشعبون: في كل حكومات العالم وزراء بدون انتماء حزبي.. يؤطرهم البرنامج الحكومي

خلال رده اليوم على مداخلات الفرق البرلمانية، ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الخميس، إن كل حكومات العالم تتوفر على وزراء بدون انتماء حزبي.

وشدد الوزير، الذي نال المنصب الوزاري باسم التجمع الوطني للأحرار، دون أن ينخرط في أنشطة الحزب، أو يُلحق بمكتبه السياسي، على أن “برنامج عمل الوزراء في الحكومة بدون انتماء حزبي، تتم صياغته وتنفيذه وفق للبرنامج الذي يؤطر عمل الحكومة”.

وأضاف بنشعبون أمام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، “نفس الشيء يسري على الحكومة في هيكلتها الجديدة، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات ملكية سامية”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “تم تقليص عدد أعضاء الحكومة، بدمج مجموعة من القطاعات فيما بينها، ودعمها بمجموعة من الكفاءات، بهدف ضمان النجاعة والفعالية والحكامة، والتقائية واندماج مختلف السياسات القطاعية”.

وفي نفس السياق، قال الوزير، “الحكومة في هيكلتها الجديدة، بكافة أعضائها، بانتماء حزبي أو بدونه، ما هي إلا استمرار للحكومة التي حازت على ثقة البرلمان الموقر سنة 2017، على أساس التعاقد الذي يجسده البرنامج الحكومي”.