ضربة موجعة للوداد قبل مباراة “الديربي”

تلقى فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، ضربة موجعة، قبل يوم واحد من مباراة”الديربي” التي ستجمعه بغريمه التقليدي، الرجاء البيضاوي، يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.
ويتعلق الأمر بانضمام وليد الكرتي، واحد من الركائز الأساسية للفريق إلى قائمة الغائبين عن هذه المباراة بسبب الإصابة، وذاك بعد أن أكدت الفصوحات الطبية التي خضع لها استحالة مشاركته في هذا الموعد.
وكان الكرتي قد غانى من الإصابة منذ مشاركته مع المنتخب الوطني المحلي، وتطورت بشكل كبير فيما بعد، ومن المرتقب أن يتم الكشف عن مدة غيابه، في الساعات القليلة القادمة، بعد خضوعه لفحوصات معمقة.
وسينضاف الكرتي لعدد من الأسماء المهمة الغائبة عن هذا الموعد، على غرار محمد الناهيري وبديع أووك.
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