مسؤول عسكري إسرائيلي: تنمية اقتصادية في غزة قد تعزز "الإرهاب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى قائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، أن مشاريع التنمية الاقتصادية في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا اقتصادية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ نحو 13 عاما، قد تؤدي إلى ما وصفه بـ"تعزيز وزيادة الإرهاب".

جاء ذلك في سياق حديث أجراه هليفي مع ممثلي المنظمة الصهيونية العالمية في إطار جولة ميدانية على الجبهة الجنوبية، وفقًا للتسجيلات التي بثتها هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء الخميس، ونقلت أقوال المسؤول العسكري الإسرائيلي.

وحذّر هليفي ممثلي المنظمة الصهيونية العالمية من إمكانية سماح سلطات الاحتلال بإدخال ما وصفه بـ" القدرات الاقتصادية" المتقدمة، لقطاع غزة المحاصر، وقال: "عليك بداية أن تثبتوا لنا أن التنمية الاقتصادية في غزة لن تؤدي إلى تنمية القدرات الإرهابية".

وأضاف: "عندما تتطور قدرات المنظمات الإرهابية في غزة، فسنجد أنفسنا حتما أمام حرب واسعة، أؤكد لكم أن الجيش الإسرائيلي قوي للغاية".

وتابع "كلما عزز الغزيون من قدراتهم، سيتعين علينا ممارسة قوة أكبر، وسنعود بغزة مرة أخرى إلى الوراء من جديد"، في إشارة إلى الحالة التي خلّف الاحتلال قطاع غزة عليها بعد الحروب العدوانية الثلاثة التي شنها في السنوات الأخيرة ضد القطاع.

واعتبر هليفي أن "المخرج من كل هذا يتمثل في حل ينجح بالفصل بين الازدهار الاقتصادي للقطاع، وتعزيز قدرات الإرهاب داخله"، في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة.

وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة العام الماضي إلى 53%، فيما تخطت معدلات البطالة الـ80%، وفق بيانات المركز الفلسطيني للإحصاء، واللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية (أونروا)، قد كشفت في أيار/ مايو الماضي أن "ما يزيد عن نصف سكان قطاع غزة يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من مؤسسات المجتمع الدولي".

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وأشارت إلى أن 620 ألف شخص في القطاع يعانون من الفقر المدقع ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ويعيشون على أقل من 1.6 دولار باليوم.

وعلى صلة، استهدفت مدفعية وطائرة عسكرية إسرائيلية، اليوم، مرصديْن تابعين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة.

وأفاد مصادر صحافية نقلًا عن شهود عيان، بأن مدفعية وطائرة إسرائيلية استهدفتا مرصديْن تابعين لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس شرق مدينة غزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أن "دبابة وطائرة حربية هاجمتا موقعيْن تابعين لحركة حماس في غزة"، وادعى أن "القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ في وقت سابق من القطاع باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية في المنطقة المعروفة إسرائيليا بـ"غلاف غزة".

وأضاف الجيش، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، أنه "تم إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصاروخ"