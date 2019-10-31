كأس الدولة: أبناء سخنين يفوز ويتأهل للمرحلة الثامنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين، فوزا خارجيا على فريق الدرجة الأولى، مكابي أشدود، بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث المرحلة السابعة من المنافسة على كأس الدولة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "أشدود"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب مهران راضي في الدقيقة 39.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 79 حسم الفريق السخنيني المباراة بهدف ثان سجله اللاعب العائد من الإصابة، فراس مغربي، من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز، حصد فريق اتحاد أبناء سخنين بطاقة تأهله للمرحلة الثامنة من كأس الدولة والتي سيلاقي فيها نظيره من الدرجة الممتازة، هبوعيل رمات هشارون.