شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الأمم المتحدة: النساء الكينيات يحتجزن كعبيد جنسيات في الصومال والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
كتب
السعودية نيوز
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن النساء الكينيات يتعرضن لسوء المعاملة الجنسية ويجبرون على الزواج في الصومال.
"لقد خدعت النساء بوعود زائفة بوظيفة لكنهن بدلًا من ذلك أسيرة واستغلن في الزواج والاستعباد الجنسي" ، أقرأ التقرير جزئياً.
ويكشف التقرير كذلك أن جماعة الشباب الإرهابية معرضة لمثل هذه الحوادث حيث يختطفون النساء والفتيات اللواتي يائسات على تلبية احتياجاتهن.
نُقل عدد من النساء في عام 2017 إلى الصومال ، وهي منطقة تسيطر عليها الميليشيات.
"تقوم الجماعات المسلحة الناشطة في هذه البيئة باختطاف النساء وإكراههن على العبودية الجنسية وتجنيد الأطفال لاستخدامها في أدوار قتالية أو داعمة. ويضيف التقرير أن مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة والمستوطنات غير الرسمية داخل البلاد تشوبها نقاط ضعف ، لا سيما فيما يتعلق بخيارات الوظائف المحدودة المتاحة.
وقد اتهمت حركة الشباب باختطاف الأطفال والتحرش بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير الأمم المتحدة: النساء الكينيات يحتجزن كعبيد جنسيات في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.