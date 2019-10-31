تقرير الأمم المتحدة: النساء الكينيات يحتجزن كعبيد جنسيات في الصومال

الخميس 31 أكتوبر 2019

كتب السعودية نيوز

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن النساء الكينيات يتعرضن لسوء المعاملة الجنسية ويجبرون على الزواج في الصومال.



"لقد خدعت النساء بوعود زائفة بوظيفة لكنهن بدلًا من ذلك أسيرة واستغلن في الزواج والاستعباد الجنسي" ، أقرأ التقرير جزئياً.

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ويكشف التقرير كذلك أن جماعة الشباب الإرهابية معرضة لمثل هذه الحوادث حيث يختطفون النساء والفتيات اللواتي يائسات على تلبية احتياجاتهن.

نُقل عدد من النساء في عام 2017 إلى الصومال ، وهي منطقة تسيطر عليها الميليشيات.

"تقوم الجماعات المسلحة الناشطة في هذه البيئة باختطاف النساء وإكراههن على العبودية الجنسية وتجنيد الأطفال لاستخدامها في أدوار قتالية أو داعمة. ويضيف التقرير أن مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة والمستوطنات غير الرسمية داخل البلاد تشوبها نقاط ضعف ، لا سيما فيما يتعلق بخيارات الوظائف المحدودة المتاحة.

وقد اتهمت حركة الشباب باختطاف الأطفال والتحرش بهم.